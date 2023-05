Instagram, gli auguri di Aldair per il compleanno di Zago: "Speriamo di poter festeggiare anche stasera" (FOTO)

Oggi Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma tra il 1998 e il 2002, compie 54 anni e Aldair, suo compagno nei quattro anni in giallorosso, ha deciso di fargli gli auguri con un post su Instagram. "Auguri amico mio, speriamo di poter festeggiare così anche stasera", ha scritto Pluto. Il chiaro riferimento è alla sfida in programma alle ore 21 tra Bayer Leverkusen e Roma, che decreterà una delle due finaliste dell'Europa League.