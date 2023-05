Testa a Budapest. La Roma si è messa definitivamente alle spalle la gara di ieri pomeriggio contro la Fiorentina, dopo la quale Mourinho ha scelto di non parlare. Dopo l'allenamento a Trigoria di questa mattina, Stephan El Shaarawy, ieri protagonista in campo con il gol del momentaneo 0-1, ha pubblicato un post su Instagram che indica la via per la squadra giallorossa:

"O tutto o niente, il resto non conta più, tutti a Budapest per un’altra finale storica,

più uniti che mai ?? Daje ROMA!"