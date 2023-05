Instagram, Dybala si schiera al fianco di Vinicius: "No al razzismo! Siamo con te" (FOTO)

Il calcio spagnolo si è reso protagonista di un bruttissimo episodio in questo weekend. Il 21 maggio è andata in scena la partita tra Valencia e Real Madrid all'Estadio Mestalla, ma a finire sulle prime pagine dei quotidiani non è stato il risultato (1-0 per i padroni di casa), bensì i vergognosi insulti razzisti rivolti praticamente da tutto lo stadio nei confronti di Vinicius Jr, esterno d'attacco dei Blancos. Il match è stato sospeso anche per svariati minuti a causa di questi cori, ma alla fine l'arbitro ha deciso di far proseguire la gara. Il calciatore brasiliano ha pubblicato sui social un video in cui ha raccolto i numerosi cori razzisti cantati dagli ultras avversari in più occasioni e in differenti stadi e anche Paulo Dybala si è schierato al fianco di Vinicius: "No al razzismo!!! Siamo con te. Non c'è spazio per il razzismo", il messaggio della 'Joya'.