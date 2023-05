Instagram, Dybala esulta: "L'unione fa la forza! Daje Roma". Bove: "Indimenticabile". Llorente: "Grande lavoro" (FOTO)

La Roma vince 1-0 contro il Bayer Leverkusen e si aggiudica l'andata della semifinale di Europa League. I giallorossi hanno conquistato questo vantaggio in vista della gara di ritorno grazie alla rete di Bove, il quale ha bucato Hradecky al minuto 62. Giovedì prossimo alle ore 21 la Roma si giocherà l'accesso alla finale.

"L’unione fa la forza! Daje Roma", il messaggio su Instagram di Paulo Dybala.

Anche Roger Ibanez esulta suoi social: "Gara di andata".

Il commento di Diego Llorente, ancora out per infortunio: "Grande lavoro".

"Ambizione, Sacrificio, Risultato. Avanti Roma", scrive un altro infortunato, seppur in panchina per sostenere i compagni, come Stephan El Shaarawy.

Ecco il pensiero del match winner Edoardo Bove: "Indimenticabile".