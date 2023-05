Instagram, Dybala: "Concentrati al massimo per l'ultimo sforzo insieme. Daje Roma" (FOTO)

Dopo il pareggio col Milan, la Roma affronterà mercoledì in trasferta il Monza nel turno infrasettimanale prima dello scontro diretto per la corsa Champions League con l'Inter in programma sabato all'Olimpico. Paulo Dybala, in panchina contro i rossoneri, affida ad Instagram le sue sensazioni per il finale di stagione tra campionato ed Europa League: "Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma".