"Get ready for tomorrow" ("Tutto pronto per domani"): lo scrive Mady Camara su Instagram alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen alla BayArena, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. Il centrocampista condivide anche alcune immagini dell'allenamento odierno a Trigoria mentre scherza con Paulo Dybala, assente contro il Bologna ma oggi in gruppo nella rifinitura.