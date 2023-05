"Per noi e per tutta la città", così Mady Camara carica in vista della finale di Europa League che la Roma affronterà domani sera alla 'Puskas Arena' di Budapest. Chiusura con preghiera social: "Dio ci benedica e ci protegga. Daje Roma" aggiunge il centrocampista in un post su Instagram.

El Shaarawy, invece, ha postato in una storia su Instagram lo striscione lasciato dai tifosi sul muretto che guarda l'ingresso del centro sportivo 'Fulvio Bernardini'.