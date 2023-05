Instagram, Aldair: "Nel '99 vicino all'Inter, l'arrivo di Capello bloccò tutto. La scelta è stata ripagata nel migliore dei modi" (FOTO)

Alla vigilia di Roma-Inter, sfida valida per la 34esima giornata di campionato in scena domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico, l'ex difensore giallorosso Aldair ricorda un momento della sua carriera che lo lega a questo confronto. "SLIDING DOORS: domani si gioca Roma - Inter, da sempre una delle sfide più belle del nostro campionato. Una sfida che è sempre stata ricca di campioni, Totti e Ronaldo per citarne alcuni. Non tutti sanno però che nell’estate del 1999 sono vicinissimo al passaggio dalla Roma proprio all’Inter, ma l’arrivo di Capello blocca tutto. Decide che sarò il perno della sua difesa e che non mi muoverò assolutamente dalla capitale - ricorda il brasiliano -. Sono l’uomo più felice del mondo, e la scelta è stata ripagata nel migliore dei modi, due anni dopo siamo Campioni d’Italia".