Instagram, 100 partite per Rui Patricio con la Roma: "Ambizione per le prossime gare" (FOTO)

Arrivato in giallorosso nell'estate del 2021 dal Wolverhampton, Rui Patricio ha raggiunto quota 100 partite ufficiali disputate con la maglia della Roma. Il portiere portoghese ha festeggiato il traguardo affidando ad Instagram le sue sensazioni anche per il finale di stagione: "Forza e ambizione per le prossime partite. Grazie".