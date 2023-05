FOTO - Mourinho e l'incontro con Materazzi: "Sempre insieme e la maggior parte delle volte a ridere"

José Mourinho e Marco Materazzi di nuovo insieme. Lo Special One è molto legato all'ex difensore dell'Inter e i due hanno vinto il triplete con i nerazzurri nel 2010. Come testimoniato dallo Special One su Instagram, il tecnico della Roma e l'ex calciatore si sono incontrati probabilmente per un'intervista. "Sempre insieme a Marco Materazzi e la maggior parte delle volte a ridere", il commento dell'allenatore giallorosso che accompagna gli scatti.