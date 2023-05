FOTO - Bayer Leverkusen-Roma, festa nello spogliatoio... anche per Kumbulla: Mourinho lo chiama al telefono

Uniti, sempre: nella festa nello spogliatoio della Roma dopo lo 0-0 col Bayer Leverkusen alla BayArena e la finale di Europa League conquistata, in scena il 31 maggio a Budapest contro il Siviglia, c'era anche Marash Kumbulla... collegato al telefono.

Mourinho, infatti, ha festeggiato con la squadra nello spogliatoio e nella foto che lo ritraeva era visibile dal suo smartphone la schermata della chiamata in corso con qualcuno: quel qualcuno era proprio il difensore albanese, out per infortunio, che quindi ha potuto partecipare alla festa dei compagni.