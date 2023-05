FOTO e VIDEO - Instagram, Aldair gioca a padel con Totti e Candela a 20 anni dall'ultima partita con la Roma: "Siamo ancora qui"

Era il 24 maggio del 2003 quando Aldair giocava l'ultima partita con la maglia della Roma. Oggi, vent'anni esatti più tardi, "Pluto" si è ritrovato con due ex compagni come Francesco Totti e Vincent Candela per prendere parte alla Padel Cup, evento organizzato a Roma dalla Lega Serie A a margine della finale del torneo tra Fiorentina e Inter. Il brasiliano ha postato su Instagram una foto di quel momento e un video che ricorda i suoi ultimi secondi da giocatore giallorosso, scrivendo: "C’era una volta… 20 anni fa la mia ultima partita con la Roma, 20 anni dopo siamo ancora qui". Immediata è arrivata la risposta di Totti: "Numero 1".