FOTO e VIDEO - "Andiamo in finale": la festa nello spogliatoio della Roma... con dedica a Kumbulla

"Andiamo in finale": è il coro intonato dai giocatori della Roma nello spogliatoio dopo lo 0-0 in casa del Bayer Leverkusen. La Roma super nel doppio confronto il club tedesco e vola in finale di Europa League, dove il 31 maggio a Budapest affronterà il Siviglia. Dopo il triplice fischio, spazio alla festa nello spogliatoio: sorrisi, cori, abbracci e dedica a Marash Kumbulla, out dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Le immagini della festa giallorossa: