Europa League: Rui Patricio diventa il giocatore con più presenze (FOTO)

Con la presenza di ieri, arricchita da un altro clean sheet, Rui Patricio è diventato il giocatore con più presenze in Europa League. 67 i gettoni accumulati dal portoghese nella seconda competizione europea che lo mettono al 1° posto della classifica. Sui social dell'Europa League, il record guadagnato dal portiere giallorosso è stato salutato con un post.





Rui Patrício = record holder ???

? Most appearances in the #UEL era (67) ? pic.twitter.com/brCADtr4OU

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 12, 2023