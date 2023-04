VIDEO - L'incredibile sostegno dell'Olimpico: il coro arriva nitido sulle colline di Monte Mario

Uno stadio infuocato ha spinto la Roma a ribaltare il Feyenoord dopo la sconfitta di Rotterdam nell'andata. Un incessante sventolio di bandiere e sostegno sonoro che è stato ben udibile anche dalle colline di Monte Mario come testimonia un video pubblicato sui social che riesce a catturare perfettamente l'atmosfera dell'Olimpico da fuori l'impianto. Per chi non c'era o per chi era dentro, ecco cosa usciva dal catino del Foro Italico ieri sera...