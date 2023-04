VIDEO - Instagram, Mancini festeggia il compleanno al ristorante con Spinazzola

Ieri Gianluca Mancini ha compiuto 27 anni, celebrati alla grande in anticipo già domenica sera, con la vittoria per 3-0 contro l'Udinese in cui il numero 23 giallorosso si è reso protagonista di una buona prestazione. Ieri sera, poi, il neoventisettenne ha festeggiato in un ristorante della Capitale con i suoi cari. Tra questi, oltre alla moglie Elisa Baggiani, c'erano anche il compagno di squadra Leonardo Spinazzola con la sua metà Miriam Sette, come evince da un video pubblicato proprio da quest'ultima su Instagram in cui si può sentire nitidamente la voce del numero 37 della Roma.

