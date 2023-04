Twitter, Llorente: "Non c'è tempo per guardarsi indietro. Concentrati al 100% in vista del match di domenica" (FOTO)

Diego Llorente suona la carica a due giorni da Roma-Udinese, match valido per la trentesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45. Il difensore spagnolo non ha trovato spazio nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord, ma non è escluso un suo impiego nella gara con i friulani. Il centrale ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un messaggio motivazionale in vista della prossima partita di campionato: "Non c'è tempo per guardarsi indietro. Domenica c'è una partita molto importante e siamo concentrati al 100%. Daje Roma".

Non c'è tempo per guardarsi indietro. Domenica c'è una partita molto importante e siamo concentrati al 100%. Daje Roma! No hay tiempo para mirar atrás. El domingo hay un partido muy importante y estamos concentrados al 100%. pic.twitter.com/kZtgy4Y3Zm — Diego Llorente (@diego_2llorente) April 14, 2023