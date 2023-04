Twitter, Linari compie 29 anni. Il messaggio della Roma Femminile: "Tanti auguri di buon compleanno" (FOTO)

Giornata speciale per Elena Linari, pilastro della difesa della Roma Femminile di Alessandro Spugna. La calciatrice giallorossa compie 29 anni e potrà festeggiare il suo compleanno con un risultato positivo in campo, infatti oggi alle 14:30 sarà impegnata contro l'Inter nel match valido per la quarta giornata della Poule Scudetto. "Tanti auguri di buon compleanno a Elena Linari", il messaggio della Roma Femminile su Twitter.





? Tanti auguri di buon compleanno a Elena Linari ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/p2o5czmwQZ — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) April 15, 2023