Twitter, la Roma ricorda l'ultimo gol di De Rossi in giallorosso: "Quattro anni fa" (VIDEO)

Il 6 aprile 2019 la Roma di Claudio Ranieri vinse 0-1 in casa della Sampdoria grazie a una zampata di Daniele De Rossi al minuto 75. I blucerchiati disputarono una grande gara e misero in difficoltà i giallorossi, che riuscirono a conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions. Calcio d'angolo battuto da Kolarov, spizzata di Schick, miracolo di Audero e De Rossi, come un falco, si avventò sulla respinta corta del portiere ed entrò in porta con il pallone. "4 anni fa oggi... L'ultimo gol di Daniele De Rossi in giallorosso", il ricordo della Roma su Twitter.