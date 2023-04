Twitter, il sorriso di Wijnaldum: "Tornato ad allenarmi" (FOTO)

Nell'emergenza esplosa a cavallo delle sfide col Feyenoord, una prima buona notizia arriva da Wijnaldum che è tornato ad allenarsi oggi. A svelarlo è proprio il centrocampista olandese con un post pubblicato sui social: "Back at training", dalla facile traduzione "tornato ad allenarmi". Un messaggio che lascia speranze per un completo rientro di Wijnaldum in vista del prossimo trittico di partite che vedrà la Roma sfidare in questa settimana prima il Milan, poi il Monza e infine l'Inter.