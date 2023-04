Twitter, il saluto dell'Eca a Lina Souloukou: "Congratulazioni" (FOTO)

Da due giorni Lina Souloukou è il nuovo Ceo dell'As Roma, prendendo il posto di Berardi che era stato salutato 24 ore prima. L'ex amministratore delegato dell'Olympiakos fa parte del board dell'Eca, dove partecipa anche Friedkin, e proprio dall'associazione che riunisce i club europei ha ricevuto un saluto su Twitter: "Congratulazioni a Lina Souloukou che è stata nominata come nuovo Ceo della Roma", il messaggio postato.

Congratulations to ECA Executive Board Member, @LinaSouloukou who has been appointed as the new CEO of @OfficialASRoma #WeAreECA https://t.co/jXYcvZd2SA

— ECA (@ECAEurope) April 20, 2023