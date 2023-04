Twitter, Ibanez suona la carica a poche ore da Roma-Milan: "Andiamo!" (VIDEO)

Tra poche ore allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Milan, valida per la trentaduesima giornata di Serie A e in programma oggi alle 18. José Mourinho dovrà fare i conti con numerose defezioni, soprattutto nel reparto difensivo a causa degli infortuni di Chris Smalling e Diego Llorente. Con grandissima probabilità, quindi, Roger Ibanez scenderà in campo dal primo minuto. Il difensore brasiliano ha suonato la carica sul proprio profilo Twitter in vista del delicatissimo match: "Andiamo!", il messaggio del centrale.