Twitter, i complimenti di Gualtieri alla Roma Femminile: "Uno scudetto che riempie di gioia e orgoglio" (FOTO)

"Super AS Roma Femminile! Uno scudetto storico che riempie di gioia e orgoglio. Bravissime ragazze e complimenti a tutto il team! Vi aspettiamo presto in Campidoglio per tributarvi l’omaggio della città!": così su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si congratula con la Roma Femminile di Alessandro Spugna per il primo scudetto della sua storia.

