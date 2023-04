Twitter, Gualtieri: "Grande vittoria con l'anima: Olimpico 12° uomo" (FOTO)

"Una grande vittoria. Di cuore, di testa, con l'anima. E con l'Olimpico vero dodicesimo uomo in campo. Grazie Roma!". Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in un post su Twitter in occasione della partita di Europa League vinta 4-1 dalla Roma, che ha battuto il Feyenoord e si è qualificata alla semifinale.

Una grande vittoria. Di cuore, di testa, con l’anima. E con l’Olimpico vero dodicesimo uomo in campo. Grazie Roma! #RomaFeyenoord pic.twitter.com/ifA49R9pGh — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) April 20, 2023