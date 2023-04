Twitter, de Roon sfotte ancora la Roma dopo la vittoria con il Torino: "Nessun portachiavi da vedere qui" (FOTO)

Marten de Roon torna a sfottere la Roma. Dopo aver postato una sua foto con un dito medio che reggeva un portachiavi della Conference League, accompagnata dalla frase: "Quando le sue radici sono a Rotterdam e batti la Roma", in seguito alla vittoria dell'Atalanta contro i giallorossi, oggi l'olandese ha postato una nuova foto su Twitter, con riferimenti chiari alla squadra di José Mourinho. "Nessun problema, non ci sono portachiavi da vedere in questa foto", ha scritto il centrocampista di Gian Piero Gasperini dopo il successo per 2-1 in casa del Torino.

No worries, no keychain to see in this pic. pic.twitter.com/SvOg8O73Ss — Marten de Roon (@Dirono) April 29, 2023