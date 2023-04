Social, Wijnaldum e Ibanez pronti per il Feyenoord: "Andiamo" (FOTO e VIDEO)

Davanti alla cornice dello Stadio Olimpico tutto esaurito la Roma proverà a ribaltare il risultato contro il Feyenoord: dopo l'1-0 degli olandesi nella gara d'andata al De Kuip, i giallorossi attendono la squadra di Slot alle 21.00 in casa nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Sui social Gini Wijnaldum, ex della sfida, e Roger Ibanez suonano la carica: "Andiamo", scrive il brasiliano. "Matchday! Let’s do this", aggiunge l'ex Liverpool.