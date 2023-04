Instagram, Wijnaldum al termine di Feyenoord-Roma: "Partita dura contro il club dove tutto è iniziato per me. Testa al ritorno a Roma"

La Roma perde 1-0 in casa del Feyenoord nella sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e sarà costretta a ribaltare il risultato allo Stadio Olimpico il 20 aprile. Tra i protagonisti della sfida odierna c'è anche Georginio Wijnaldum, grande ex della partita. Il centrocampista, entrato in campo a inizio secondo tempo al posto di Lorenzo Pellegrini, ha pubblicato su Instagram un messaggio al termine del match: "Una partita dura contro il club dove tutto è iniziato per me all'età di 14 anni. Testa al ritorno la prossima settimana a Roma".