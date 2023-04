Instagram, Spinazzola esulta: "Altri 3 punti importanti". Zalewski: "Vittoria in campo e fuori" (FOTO)

"Altri 3 punti importanti, sempre più uniti verso i nostri obiettivi". Leonardo Spinazzola commenta così la vittoria della Roma sul campo del Torino, arrivata grazie al calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala all'8', postando su Instagram una sua foto del match. Il numero 37 giallorosso è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, contribuendo al successo che consente alla Roma di salire al terzo posto in classifica.

Da esterno a esterno, anche Nicola Zalewski ha mostrato la propria gioia per il successo dei giallorossi a Torino, rivolgendo un pensiero, probabilmente, anche ai tifosi, che hanno sostenuto la squadra per tutti i 90 minuti del match. "Vittoria in campo e fuori", ha scritto il classe 2002.

"+3. Grande vittoria". Commenta così il successo Georginio Wijnaldum, titolare anche oggi e in campo per tutti i 90 minuti.

"Tre punti grandi. Verso la prossima", è il pensiero di Chris Smalling, decisivo per il clean sheet rimediato dalla Roma contro il Torino con una prestazione perfetta al centro della difesa.