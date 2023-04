Instagram, la delusione di Matic dopo il Milan: "Meritavamo più di un punto" (FOTO)

"Meritavamo più di un punto". È questo il pensiero espresso su Instagram da Nemanja Matic all'indomani della sfida pareggiata per 1-1 dalla Roma contro il Milan, con le reti al 93' di Tammy Abraham e al 97' di Alexis Saelemaekers. Il centrocampista serbo è rimasto in campo per tutti i 90 e più minuti, rimediando anche un'ammonizione pesante. Essendo diffidato, infatti, sarà costretto a saltare la prossima sfida con il Monza per squalifica.