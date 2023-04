Instagram, gli auguri divertenti di Mourinho: "Buona Pasqua a chi mi segue su questo profilo amatoriale" (FOTO)

"Buona Pasqua a tutti coloro che mi seguono sul mio profilo Instagram amatoriale". José Mourinho ha voluto fare così gli auguri ai suoi più di 3 milioni di follower per la festività alle porte. Lo Special One ha definito "amatoriale" il suo profilo sul social, nonostante l'indiscussa maestria nell'utilizzarlo, nascosta dal portoghese stesso, che più di una volta ha spiegato di non essere un esperto dell'argomento, ottenendo, però, ugualmente grandi riscontri a livello numerico.