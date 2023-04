Instagram, Faticanti esulta per la Coppa Italia: "Roma ha vinto!". Missori: "Con questi colori è tutto più bello" (FOTO)

All'indomani della vittoria della Coppa Italia Primavera, battendo 2-1 in finale la Fiorentina di Alberto Aquilani, il capitano della Roma Giacomo Faticanti esulta su Instagram: "A tutti i momenti difficili, a tutti i momenti in cui non ho mollato. Questa coppa la dedico a quei momenti… ROMA HA VINTO", il messaggio del centrocampista - che indossa la maglia numero 16 in Primavera - accompagnato da alcuni scatti della festa giallorossa.

"Con questi colori è tutto più bello…SIAMO CAMPIONI D’ITALIA", aggiunge il terzino Filippo Missori.