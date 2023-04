Instagram, El Shaarawy felice per Pellegrini: "Quanto lo meriti zio" (FOTO)

Prima lo striscione della Curva Sud e la vicinanza di tutto lo stadio, poi il ritorno al gol e l'esultanza indicando proprio quei tifosi che non l'hanno abbandonato in un momento difficile. Per Lorenzo Pellegrini quella di stasera contro l'Udinese è stata sicuramente una gara speciale. E oltre a coloro che anche oggi hanno riempito l'Olimpico, anche qualcun altro è molto felice per lui. Stephan El Shaarawy, infatti, ha repostato l'immagine condivisa dalla Roma che mostra Pellegrini guardare lo striscione della Curva Sud, scrivendo: "Quanto lo meriti zio".