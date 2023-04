Instagram, Dybala esulta per la vittoria sull'Udinese: "+3". Abraham: "La notte perfetta" (FOTO)

Non è potuto scendere in campo per via dell'affaticamento all'adduttore che l'ha costretto a uscire dal campo anzitempo contro il Feyenoord, ma non ha comunque fatto mancare il suo supporto alla squadra vedendo il match contro l'Udinese allo Stadio Olimpico. Dopo il 3-0 con cui la Roma ha battuto i bianconeri, Paulo Dybala esulta su Instagram, repostando un'immagine condivisa dal club giallorosso e scrivendo: "+3".

Tornato al gol che gli mancava dalla sfida contro l'Empoli, Tammy Abraham ha mostrato la sua gioia per la vittoria della Roma e per la rete ritrovata su Instagram. "La notte perfetta. Forza Roma sempre!", ha scritto l'inglese.