Instagram, Dybala esulta: "Felice per il gol, grande vittoria di squadra". Zalewski: "Ripartire nel migliore dei modi" (FOTO)

La Roma ritrova la vittoria in campionato e aggancia l'Inter in classifica: allo Stadio Olimpico i giallorossi si impongono per 3-0 sulla Sampdoria grazie alle reti di Wijnaldum, di Dybala dal dischetto e di El Shaarawy. Dopo la vittoria la Joya ha esultato su Instagram: "Felice per il ritorno al gol e grande vittoria di squadra! Vamos".

"Ripartire nel migliore dei modi". Questo il virgolettato nel post di Nicola Zalewski su Instagram. Il classe 2002 è stato protagonista del match contro la Sampdoria rimanendo in campo fino all'87', quando ha lasciato spazio a Zeki Celik.