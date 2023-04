Instagram, Dybala e gli auguri romantici a Oriana: "Che sia un giorno speciale come te" (FOTO)

Non è ancora certa la presenza in campo di Paulo Dybala domani contro il Feyenoord, ma oggi in casa dell'argentino si festeggia il compleanno della sua compagna, Oriana Sabatini. Il numero 21 giallorosso ha dedicato un post su Instagram molto romantico alla sua fidanzata: "Buon compleanno amore mio! Che sia un giorno speciale come lo sei tu. Ti amo tanto tanto...che tu sia sempre molto felice!"