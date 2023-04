Instagram, Aldair: "Sono legato a Roma-Udinese, Totti divenne capitano e il resto è storia " (FOTO)

Manca sempre meno al fischio di inizio di Roma-Udinese e un ex grande giocatore della storia giallorossa ha dedicato un messaggio a una speciale ricorrenza legata a questa sfida. Aldair su Instagram ha pubblicato una vecchia foto con Totti, con il seguente messaggio: "Domani si gioca Roma-Udinese, una partita alla quale sono molto legato, perché questo ragazzo qui vicino a me, proprio in un Roma-Udinese del 1998, diventa ufficialmente il capitano della Roma. Il resto è storia".