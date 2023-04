Instagram: Abraham esulta post Torino-Roma e tra i commenti spunta il 'cuore' di Zaniolo (FOTO)

Dopo la vittoria in casa del Torino nella 29esima giornata di campionato, 1-0 per la Roma firmato dalla rete di Paulo Dybala dal dischetto, anche Tammy Abraham esulta sui social. L'attaccante inglese, rimasto inizialmente in panchina e subentrato nel corso del secondo tempo, ha affidato ad Instagram la sua gioia ("Moving in the right direction! +3 Happy Easter everyone" ("Nella giusta direzione! +3, buona Pasqua a tutti"): tra i commenti spunta anche il 'cuore' di Nicolò Zaniolo, ex giallorosso ceduto al Galatasaray durante il mercato invernale.