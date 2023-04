Incrocio in hotel a Rotterdam col Setterosa: Mourinho e i giallorossi posano con le azzurre (FOTO)

Incrocio speciale a Rotterdam: come mostra su Instagram la Federazione Italiana Nuoto, ieri sera in hotel la Roma di José Mourinho ha incontrato il Setterosa, presente in città poiché impegnata nella World Cup e che ieri ha battuto la Spagna. I giallorossi, che oggi alle 18.45 affronteranno il Feyenoord al De Kuip nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, hanno scattato una foto con le azzurre: presenti nello scatto Mourinho, Spinazzola, Volpato, Tahirovic, Boer, Bove, Zalewski, Belotti, capitan Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy.