FOTO - Mourinho premiato dall'Associazione ARGOS Forze di Polizia con un certificato di lode e un ritratto

Nella giornata odierna José Mourinho è stato premiato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria dall'Associazione ARGOS Forze di Polizia. Come pubblicato dall'allenatore della Roma su Instagram, lo Special One ha ricevuto dall'Associazione per le Relazioni di Geopolitica e Osservatorio sulla Sicurezza un certificato di lode e uno splendido quadro con un suo ritratto.