FOTO - Instagram, il sostegno del capitano della Roma Femminile Bartoli a Pellegrini

Lorenzo Pellegrini sta vivendo una stagione complicata. Il capitano della Roma ha disputato 36 partite in questa stagione e ha messo a referto 6 reti e 8 assist. In questo periodo il centrocampista giallorosso è apparso in difficoltà sia dal punto di vista atletico sia da quello tecnico e in occasione di Feyenoord-Roma, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, ha fallito il penalty del possibile 0-1. Pellegrini è stato aspramente criticato per le sue prestazioni, ma moltissimi tifosi si sono schierati al suo fianco, proprio come Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile. La calciatrice ha condiviso (oltre ad aver aggiunto un cuore giallo e uno rosso) su Instagram un messaggio motivazionale scritto da un tifoso e indirizzato proprio a Pellegrini.