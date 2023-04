FOTO e VIDEO - Instagram, Dybala e Diletta Leotta al Colosseo per un'intervista

La Roma riprenderà ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria oggi alle ore 15 per iniziare a preparare la gara contro il Torino, in programma sabato alle ore 18:30. Alcuni giocatori hanno deciso di rilassarsi e tra questi c'è anche Paulo Dybala, il quale questa mattina si trovava nei pressi del Colosseo in compagnia della giornalista di DAZN Diletta Leotta per un'intervista. I due sono stati riconosciuti e moltissimi tifosi giallorossi sono accorsi sul posto. "Stiamo provando a fare una cosa quasi impossibile, ma ci riusciremo. Stiamo provando a camminare qua, ma guardate come è la situazione... Ce la faremo", scherza Diletta Leotta in un video su Instagram.





? Paulo #Dybala e Diletta #Leotta al Colosseo ? ? Questa mattina la ‘Joya’ ha rilasciato un’intervista a @DAZN_IT ? ??? Tanti i tifosi giallorossi accorsi sul posto ?#ASRoma pic.twitter.com/DkN5Bi9CDS — laroma24.it (@LAROMA24) April 4, 2023