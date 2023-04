FOTO - Instagram: Costinha in visita a Trigoria per incontrare Mourinho

Piacevole visita per José Mourinho, che oggi a Trigoria ha ricevuto Costinha, ex calciatore portoghese che lo Special One ha allenato per due anni al Porto, conquistando insieme una Champions League, una Coppa Uefa, due campionati, una coppa nazionale e una Supercoppa. Il tecnico della Roma ha postato un'immagine dell'incontro tra le sue storie di Instagram.