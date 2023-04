Dybala e l'esultanza come Alvarez. Poi serata col derby di Cordoba (FOTO)

Con il gol su rigore di oggi, che è valso il 2-0 prima del tris di El Shaarawy, Paulo Dybala ha raggiunto i 10 gol in campionato, che diventano 14 stagionali contando anche le coppe. E l'argentino ha esultato mimando il gesto del ragno, già reso famoso da Aguero, che ieri il connazionale Julian Alvarez ha mostrato nella vittoria del City sul Liverpool.

Paulo Dybala did Julian Alvarez's celebration after scoring for Roma ?

Brothers ??? pic.twitter.com/nE49lC6YyZ

— ESPN FC (@ESPNFC) April 2, 2023