Atalanta-Roma: 100esima panchina di Mourinho in giallorosso (FOTO)

Atalanta-Roma, sfida valida per la 31esima giornata di campionato in programma questa sera al Gewiss Stadium, sarà un match speciale per José Mourinho: la gara contro i nerazzurri, infatti, sarà la partita numero 100 sotto la guida tecnica del portoghese.

Annunciato come nuovo allenatore della Roma il 4 maggio 2021, Mourinho ha vinto la Conference League nella sua prima stagione in giallorosso e, nel suo secondo anno, è in semifinale di Europa League. Su Twitter anche la Roma esalta il traguardo delle 100 panchine: "Daje mister, forza Roma!".