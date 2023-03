VIDEO - Twitter, la Roma ricorda la vittoria per 2-1 contro l'Inter nel 2010: "De Rossi e Toni, 13 anni fa"

Il 27 marzo del 2010 la Roma di Claudio Ranieri vinse 2-1 allo Stadio Olimpico contro l'Inter di José Mourinho e si portò a -1 proprio dai nerazzurri, in quel momento primi in classifica. Il match, valido per la trentunesima giornata di Serie A, fu sbloccato al 17' da Daniele De Rossi, che approfittò dell'errore di Julio Cesar. Al minuto 66 arrivò il pareggio di Diego Milito, ma al 72' Luca Toni riportò in vantaggio i giallorossi con una grande girata. "De Rossi e Toni. 13 anni fa, oggi", il ricordo della società giallorossa su Twitter.