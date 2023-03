VIDEO - Roma-Real Sociedad, Abraham scherza con El Shaarawy e rivendica il suo assist: "Hai segnato, ma faresti meglio a dire il mio nome"

Al termine di Roma-Real Sociedad, gara terminata con il punteggio di 2-0 in favore dei giallorossi e valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, Tammy Abraham si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Stephan El Shaarawy. Mentre il centravanti si stava dirigendo verso lo spogliatoio, ha notato in lontananza il 'Faraone', pronto a rispondere alle domande dei cronisti in zona mista. "Ho segnato un gol oggi", le parole ironiche del numero 9, il quale stava immaginando le dichiarazioni dell'esterno d'attacco ai microfoni dei giornalisti. "Faresti meglio a dire il mio nome", ricorda Abraham, dato che è stato proprio lui a fornire l'assist per il gol di El Shaarawy. La Roma ha condiviso sul proprio profilo Twitter questa simpatica scena: "Tranquillo Tammy, abbiamo apprezzato tutti il tuo grande assist per Elsha", il commento del club sui social.

Tranquillo Tammy, abbiamo apprezzato tutti il tuo grande assist per Elsha ??❤️#ASRoma pic.twitter.com/EZD8mEJ4c7 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2023