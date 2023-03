VIDEO - Roma Femminile, Bartoli e Linari ricordano Astori a cinque anni dalla scomparsa

La Roma ha pubblicato su Twitter un video in cui Elisa Bartoli ed Elena Linari, pilastri della Femminile, ricordano Davide Astori, scomparso tragicamente cinque anni fa prima di Udinese-Fiorentina. Le parole di Bartoli: "Astori è stato un punto di riferimento per i fiorentini, Firenze e la Fiorentina. Quando è accaduto, ero in Nazionale in albergo e ci hanno dato la notizia. Io portavo il suo numero, dopo quel giorno non l’ho più indossato. Le persone che erano in Nazionale non sono riuscite a tornare a Firenze per stare vicine alla famiglia in quel momento difficile, tutta Firenze si era raccolta per salutarlo".

Le parole di Linari: "Ho conosciuto Davide in una cena, abbiamo parlato di calcio. Sapeva molto di noi, mi ha chiesto come stessi e come mi sentissi. Per la Fiorentina era più di un capitano, un traghettatore, un trascinatore per quella squadra. Era un caposaldo, rappresentava la calma e la serenità. Poco dopo ho giocato una partita con la fascia da capitano, fu un periodo molto particolare della mia vita".