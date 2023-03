VIDEO - La carica di Alguacil verso la sfida con la Roma: "Sì, se puede"

"Si, se puede", così la Real Sociedad si carica, anche via social, in vista del ritorno di domani contro la Roma. Su Twitter, infatti, la società basca ha pubblicato un video in cui si vede il tecnico Imanol Alguacil salire le scale del campo d'allenamento e rispondere ai tifosi presenti con "Sì, si può fare", a chi gli chiedeva lumi sulle possibilità di rimonta per domani.