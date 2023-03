Twitter, Real Sociedad-Roma si avvicina. Il club giallorosso: "Tutti insieme per completare l’opera. Forza grande Roma" (VIDEO)

Mancano davvero poche ore al calcio d'inizio di Real Sociedad-Roma, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi dovranno difendere il 2-0 ottenuto all'andata allo Stadio Olimpico, ma all'Estadio Anoeta ci sarà da combattere. Il club capitolino ha suonato la carica sul proprio profilo Twitter in vista del delicatissimo match di questa sera: "Tutti insieme per completare l’opera. Forza grande Roma".