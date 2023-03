Twitter, Mazzone compie 86 anni. Gli auguri della Roma e il ricordo del derby vinto 0-3 nel 1994 (VIDEO)

Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma, compie oggi 86 anni. La società giallorossa ha voluto omaggiare l'ex tecnico su Twitter e ha accompagnato il messaggio di auguri con il ricordo del derby del 27 novembre 1994 vinto per 0-3 in casa della Lazio. I giallorossi, guidati proprio da Mazzone in panchina, dominarono quel match e sconfissero gli avversari grazie alle reti di Balbo, Cappioli e Fonseca. "Buon compleanno Carlo Mazzone. Ricordiamo la nostra vittoria per 3-0 sulla Lazio nella stagione 1994/1995", il messaggio del club.

Happy Birthday, @CarloMazzone795 ? Throwback to our 3-0 victory over Lazio in the 1994/1995 season! ?#ASRoma pic.twitter.com/H1tiduEIrz — AS Roma English (@ASRomaEN) March 19, 2023